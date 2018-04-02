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    Саммит G20 пройдет в Осаке в 2019 году

    Правительство Японии приняло решение провести саммит G20 в городе Осака с 28 по 29 июня 2019 года© ShutterStock

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Японии приняло решение провести саммит G20 в городе Осака с 28 по 29 июня 2019 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

    "Что касается саммита G20 в Осаке, то мы изучили график встреч и крупных мероприятий на международном уровне и внутри нашей страны и приняли решение провести его с 28 по 29 июня", - заявил Ё.Суга.

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