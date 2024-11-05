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Саммит ЕС - Великобритания пройдет в первой половине 2025 года

Саммит ЕС - Великобритания пройдет в первой половине 2025 года Саммит ЕС - Великобритания состоится в первой половине 2025 года во время председательства Польши в сообществе.
Другие страны
5 ноября 2024 г. 18:08
Саммит ЕС - Великобритания пройдет в первой половине 2025 года

Саммит ЕС - Великобритания состоится в первой половине 2025 года во время председательства Польши в сообществе.

Как передает Report, об этом сообщил агентству PAP депутат Европарламента Михал Щерба.

"Да, позавчера у меня была встреча с замминистра обороны. Великобритания готовится к этому саммиту", - ответил польский политик на вопрос о проведении саммита в Великобритании в первой половине 2025 года.

По его словам, Лондон хочет совершить перезагрузку в отношениях с ЕС. Помимо того, на 2025 год технически запланирован экономический саммит ЕС - США, добавил Щерба.

Отметим, что Польша начнет полугодовое председательство в Совете Европейского союза 1 января 2025 года, сменив Венгрию.

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