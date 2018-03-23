Саммит ЕС утвердил базовые принципы второго этапа переговоров по Brexit

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Саммит Евросоюза утвердил базовые принципы второго этапа переговоров об отношениях с Лондоном после выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск, который председательствует на втором пленарном заседании саммита Евросоюза.

"27 стран ЕС (без Великобритании) утвердили базовые принципы переговоров об отношениях ЕС и Великобритании после Brexit", - сообщил он.

Он пока не привел подробностей, однако ранее дипломатические источники в институтах ЕС отмечали, что Брюссель намерен сосредоточиться на втором этапе переговоров на трех основных темах: создание максимально широкой зоны свободной торговли, обеспечение равных социальных норм для граждан ЕС и Великобритании по обе стороны Ла-Манша, формирование общего пространства обороны и безопасности, в частности для защиты от терроризма.