Саммит ЕС призвал к скорейшему внедрению сертификатов вакцинации

Их введение в действие намечено на 1 июля

Лидеры 27 стран ЕС выступили на саммите в Брюсселе в поддержку скорейшего внедрения в Европейском союзе зеленых цифровых пропусков (сертификатов вакцинации), введение которых в действие намечено на 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня итоговом заявлении саммита ЕС.

"Европейский совет приветствует договоренность между Европарламентом и Советом ЕС по зеленым цифровым сертификатам [которая предусматривает их введение в действие с 1 июля] и призывает к его скорейшему претворению в жизнь", - говорится в документе.