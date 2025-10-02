Саммит ЕПС: Европа едина в своем мнении - Россия источник угрозы для всех стран континента

В Копенгагене прошла дискуссия лидеров европейских стран, посвященная войне в Украине и угрозам со стороны России.

Как сообщает европейское бюро Report, по словам премьер-министра Дании Метте Фредрексон, это новый формат на саммите ЕПС, в котором приняли участие премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск и президенты Франции и Молдовы Эмманюэль Макрон и Майа Санду.

Премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что российская агрессия - это не только вопрос украинского суверенитета, но и защита общих ценностей Европы.

Он подчеркнул, что поддержка Киева должна оставаться приоритетом: "Нам нужны новые системы ПВО, больше средств для борьбы с дронами и дальнейшее давление на Путина через санкции, включая меры против так называемого теневого флота".

Президент Макрон напомнил, что Россия уже потерпела стратегические поражения, не сумев сменить власть в Киеве и допустив расширение НАТО.

Однако, по его словам, этого недостаточно: "Европа должна масштабировать военную помощь Украине, включая поставки дронов и дальнобойных ракет".

Он отдельно выделил борьбу с "теневым флотом", который, по его словам, "финансирует до 40% военных расходов России".

"Очень важно, что таким образом вы уничтожаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая организовывать поставки по-другому, что снижает эффективность бизнес-модели. Потому что эта модель была организована еще до 2022 года, но сейчас она полностью индустриализирована. И я предлагаю в рамках "коалиции желающих", в тесном сотрудничестве с НАТО работать над тем, как оптимизировать эти совместные действия", - сказал он.

Польский премьер Туск подчеркнул, что война против Европы уже идет - от провокаций на польско-белорусской границе до инцидентов в Балтийском море.

"Это не чужая война. Если Украина проиграет, проиграем и мы", - заявил он, призвав союзников к большей решимости.

По словам президента Молдовы Санду, Москва потратила сотни миллионов евро на финансирование партий, кибератаки и кампании дезинформации во время недавних выборов.

"Но Молдова выдержала этот удар. Мы доказали, что даже маленькая демократия способна устоять перед российским давлением", - сказала она, подчеркнув роль международной поддержки и солидарности.