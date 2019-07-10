Самый большой аэропорт мира заработает в конце сентября - ВИДЕО

Новый международный аэропорт Дасин, расположенный к югу от центра Пекина, будет введен в эксплуатацию к 30 сентября 2019 года, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Местные СМИ отмечает, что новый аэропорт Пекина, спроектированный в форме звезды - это первый подобный дизайн международного аэропорта. Отмечается, что конструкция в форме звезды позволит ускорить регистрацию на рейс и трансфер пассажиров. Так, расстояние между центральной зоной и самыми отдаленными выходами на посадку составляет максимум 600 метров - намного меньше, чем в других азиатских и европейских аэропортах. Скорость выдачи багажа в Дасине будет гораздо выше, чем в других воздушных гаванях.

На данный момент строительство инфраструктуры Дасина уже завершено. На момент открытия пропускная способность терминала составит около 45 млн пассажиров в год. К 2025 году планируется увеличить этот показатель до 72 млн человек.

Как ожидается, аэропорт станет крупнейшим интегрированным транспортным узлом в Китае и крупнейшим в мире. Стоимость строительства воздушного порта оценивается в 80 млрд юаней (13,1 млрд. долларов), что делает данный проект самым дорогостоящим в истории китайской гражданской авиации.