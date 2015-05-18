Самая большая гостиница в мире появится в Мекке

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Самая большая гостиница в мире будет построена к 2017 году в саудовском городе Мекка, где находятся мусульманские святыни. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник саудовская электронная газета "Сабк".

По информации издания, в 12 башнях отеля разместятся 10 тысяч номеров, 70 ресторанов, конференц-залы и супермаркеты. Самый высокий в мире купол отеля будет спроектирован в андалузском (марокканском) стиле.

Номера в 10 башнях гостиницы будут соответствовать уровню "четырех звезд", еще в двух башнях расположатся пятизвездочные номера и королевские апартаменты. На крыше гостиницы будет построена вертолетная площадка.