SAMAA TV: ПВО Пакистана сбила два истребителя ВВС Индии

Подразделения ПВО Пакистана сбили два истребителя Rafale ВВС Индии после нарушения ими воздушного пространства в пакистанской провинции Пенджаб.
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Инцидент произошел примерно в 00:40 среды (23:40 вторника по бакинскому времени), когда радиолокационные системы засекли индийский самолет, совершающий неспровоцированное вторжение на территорию Пакистана. В ответ пакистанские силы в соответствии со стандартными протоколами перехватили и нейтрализовали угрозу.
Обломки сбитого самолета были обнаружены на территории Пакистана, и для выяснения состояния пилота были направлены поисково-спасательные группы.
"Это вопиющий акт враждебности и грубое нарушение воздушного пространства Пакистана", — приводит телеканал слова источника.
Он подчеркнул, что Пакистан остается приверженным миру, но сохраняет за собой полное право защищать свой суверенитет.
Детали нейтрализации второго самолета не приводятся.