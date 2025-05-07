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SAMAA TV: ПВО Пакистана сбила два истребителя ВВС Индии

SAMAA TV: ПВО Пакистана сбила два истребителя ВВС Индии Подразделения ПВО Пакистана сбили истребители Rafale ВВС Индии после нарушения им воздушного пространства в пакистанской провинции Пенджаб.
Другие страны
7 мая 2025 г. 01:36
SAMAA TV: ПВО Пакистана сбила два истребителя ВВС Индии

Подразделения ПВО Пакистана сбили два истребителя Rafale ВВС Индии после нарушения ими воздушного пространства в пакистанской провинции Пенджаб.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал SAMAA TV со ссылкой на официальные источники в силах безопасности.

Инцидент произошел примерно в 00:40 среды (23:40 вторника по бакинскому времени), когда радиолокационные системы засекли индийский самолет, совершающий неспровоцированное вторжение на территорию Пакистана. В ответ пакистанские силы в соответствии со стандартными протоколами перехватили и нейтрализовали угрозу.

Обломки сбитого самолета были обнаружены на территории Пакистана, и для выяснения состояния пилота были направлены поисково-спасательные группы.

"Это вопиющий акт враждебности и грубое нарушение воздушного пространства Пакистана", — приводит телеканал слова источника.

Он подчеркнул, что Пакистан остается приверженным миру, но сохраняет за собой полное право защищать свой суверенитет.

Детали нейтрализации второго самолета не приводятся.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Hindistanın iki döyüş təyyarəsini vurub

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