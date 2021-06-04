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Салливан встретился с советником президента Франции

Салливан встретился с советником президента Франции Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг встретился в Вашингтоне с советником президента Франции Эмманюэлем Бонном и обсудил с ним НАТО, Россию, Китай и Иран.
Другие страны
4 июня 2021 г. 02:32
Салливан встретился с советником президента Франции
Джейк Салливан

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг встретился в Вашингтоне с советником президента Франции Эмманюэлем Бонном и обсудил с ним НАТО, Россию, Китай и Иран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в письменном заявлении официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Они поговорили о предстоящей встрече лидеров Группы семи и саммите НАТО", - говорится в заявлении. "Они обсудили работу, направленную на укрепление и модернизацию НАТО, а также вызовы, связанные с вредоносной деятельностью в киберпространстве... и терроризмом", - подчеркнула Хорн.

"В дополнение к этому они обсудили Россию, Китай, Иран и регион Сахеля", - проинформировала она.

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