Салливан: Соглашение по Ливану вынуждает ХАМАС пересмотреть сделку по Газе

Достижение договоренностей о перемирии в Ливане оказывает давление на радикальное палестинское движение ХАМАС и вынуждает его заново оценить возможность прекращения огня в секторе Газа.

Достижение договоренностей о перемирии в Ливане оказывает давление на радикальное палестинское движение ХАМАС и вынуждает его заново оценить возможность прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.



"Я думаю, ХАМАС чувствует давление. Они чувствуют давление, потому что один из их главных сообщников, движение "Хезболлах", заключил сделку о прекращении огня. А они думали, что "Хезболлах" будет с ними до конца. Они, конечно, чувствуют давление из-за того, что их основной руководитель Яхья Синвар убит", - сказал он.

"Так что теперь они могут заново оценить возможность сделки о прекращении огня и по заложникам. И мы активно взаимодействуем со всеми ключевыми игроками в регионе, включая Израиль, Турцию, Катар и Египет, чтобы попытаться добиться этого. В ближайшие дни и даже сегодня будут консультации о том, чтобы попытаться добиться этого как можно скорее", - добавил Салливан.

На вопрос о том, возможно ли достижение договоренностей между Израилем и ХАМАС до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года, Салливан ответил: "Я думаю, что сейчас ключевым игроком, от которого зависит решение о прекращении огня, является ХАМАС".