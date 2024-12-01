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Салливан: Соглашение по Ливану вынуждает ХАМАС пересмотреть сделку по Газе

Салливан: Соглашение по Ливану вынуждает ХАМАС пересмотреть сделку по Газе Достижение договоренностей о перемирии в Ливане оказывает давление на радикальное палестинское движение ХАМАС и вынуждает его заново оценить возможность прекращения огня в секторе Газа.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 23:50
Салливан: Соглашение по Ливану вынуждает ХАМАС пересмотреть сделку по Газе

Достижение договоренностей о перемирии в Ливане оказывает давление на радикальное палестинское движение ХАМАС и вынуждает его заново оценить возможность прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.


"Я думаю, ХАМАС чувствует давление. Они чувствуют давление, потому что один из их главных сообщников, движение "Хезболлах", заключил сделку о прекращении огня. А они думали, что "Хезболлах" будет с ними до конца. Они, конечно, чувствуют давление из-за того, что их основной руководитель Яхья Синвар убит", - сказал он.

"Так что теперь они могут заново оценить возможность сделки о прекращении огня и по заложникам. И мы активно взаимодействуем со всеми ключевыми игроками в регионе, включая Израиль, Турцию, Катар и Египет, чтобы попытаться добиться этого. В ближайшие дни и даже сегодня будут консультации о том, чтобы попытаться добиться этого как можно скорее", - добавил Салливан.

На вопрос о том, возможно ли достижение договоренностей между Израилем и ХАМАС до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года, Салливан ответил: "Я думаю, что сейчас ключевым игроком, от которого зависит решение о прекращении огня, является ХАМАС".

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: Livan razılaşması “HƏMAS”a təzyiq edir

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