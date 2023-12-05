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Салливан: Отказ ХАМАС освободить заложниц привел к возобновлению боев в Газе

Салливан: Отказ ХАМАС освободить заложниц привел к возобновлению боев в Газе Боевики радикального палестинского движения ХАМАС отказываются освободить находящихся в их руках заложниц из числа гражданских лиц, что привело к возобновлению боев в секторе Газа.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 00:37

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС отказываются освободить находящихся в их руках заложниц из числа гражданских лиц, что привело к возобновлению боев в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент [США] Джо Байден, госсекретарь [Энтони] Блинкен, директор [ЦРУ Уильям] Бернс и я будем поддерживать связь с нашими израильскими и египетскими коллегами, чтобы добиться от ХАМАС решения этого вопроса. В настоящий момент ХАМАС отказывается освободить женщин из числа гражданского населения, которые должны были стать частью договоренности. Именно этот отказ ХАМАС стал причиной прекращения действия договоренностей о заложниках, а значит, и паузы в боевых действиях", - сказал он.

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