Салливан: Отказ ХАМАС освободить заложниц привел к возобновлению боев в Газе

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС отказываются освободить находящихся в их руках заложниц из числа гражданских лиц, что привело к возобновлению боев в секторе Газа.

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС отказываются освободить находящихся в их руках заложниц из числа гражданских лиц, что привело к возобновлению боев в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент [США] Джо Байден, госсекретарь [Энтони] Блинкен, директор [ЦРУ Уильям] Бернс и я будем поддерживать связь с нашими израильскими и египетскими коллегами, чтобы добиться от ХАМАС решения этого вопроса. В настоящий момент ХАМАС отказывается освободить женщин из числа гражданского населения, которые должны были стать частью договоренности. Именно этот отказ ХАМАС стал причиной прекращения действия договоренностей о заложниках, а значит, и паузы в боевых действиях", - сказал он.