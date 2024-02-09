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Салливан 21-22 февраля обсудит в Индии вопросы оборонного сотрудничества

Салливан 21-22 февраля обсудит в Индии вопросы оборонного сотрудничества Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20-21 февраля посетит Индию для обсуждения новых соглашений об оборонном сотрудничестве между двумя странами.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 09:14
Салливан 21-22 февраля обсудит в Индии вопросы оборонного сотрудничества

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20-21 февраля посетит Индию для обсуждения новых соглашений об оборонном сотрудничестве между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Hindustan Times.

Салливан проведет переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом о важных соглашениях, в том числе в оборонной сфере. Делегация из США также встретится с премьер-министром Нарендрой Моди и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Всего в повестке переговоров около 25 пунктов. Среди основных - совместное производство реактивных двигателей GE-414 в Индии, которые предназначены для индийского легкого боевого самолета Tejas, и приобретение индийскими вооруженными силами 31 беспилотника Predator MQ9B.

Стороны также обсудят ситуацию в области безопасности судоходства в Красном море и Аденском заливе, роль Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, противодействие терроризму и ситуацию в Пакистане.

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Версия на английском языке Sullivan to mull defense co-op issues in India on February 21-22

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