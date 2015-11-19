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    Салехи: Иран и "шестерка" подписали документ по реконструкции реактора в Араке

    Таким образом открывается путь к началу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Иран и "шестерка" международных посредников подписали документ по реконструкции реактора на тяжелой воде в Араке. 

    Об этом, как передает Report со ссылкой на агентство ИРНА, в Тегеране заявил вице-президент страны глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

    "Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщил, что подписи всех стран, заключивших ядерное соглашение, - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - поставлены под документом по реконструкции реактора на тяжелой воде в Араке", - сообщает агентство. 

    "Таким образом открывается путь к началу реализации СВПД по отмене санкций в отношении страны", - отметил Салехи.

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