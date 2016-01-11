Сайты BBC и Дональда Трампа подверглись мощнейшей атаке

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Во время праздников сайт BBC, а также официальный сайт предвыборной кампании Дональда Трампа подверглись мощной DDoS-атаке.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ответственность за случившееся взяла на себя группа хакеров New World Hacking.

На сегодняшний день самой мощной атакой в истории считается DDoS мощностью 334 Гбит/сек, зафиксированный в прошлом году Arbor Networks. Однако New World Hacking утверждают, что превзошли этот рекорд, атаковав инфраструктуру BBC и главный сайт кампании Дональда Трампа в канун нового года.

Злоумышленники утверждают, что их жертвой стали все сайты BBC и даже сервис iPlayer, принадлежащий компании. Они действительно не работали в праздники около трех часов. Тогда BBC объяснила этот оффлайн некими "техническими неполадками", но затем сообщила, что произошла атака, и вина лежит на группе New World Hacking. Одновременно с этим проблемы в работе начались и у официального сайта предвыборной кампании Трампа, ресурс был недоступен в течение часа.