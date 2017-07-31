Сайт WikiLeaks опубликовал письма предвыборного штаба нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Сайт WikiLeaks опубликовал более 21 тысячи писем предвыборного штаба нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", первые письма датируются мартом 2009 года, последние – апрелем 2017 года.

Как сообщает организация, в распоряжении сайта гораздо больше материалов, но пока разобраны и систематизированы только эти письма.

"В качестве контекста мы предоставляем полный архив из более 71,8 тысячи писем, включающих около 26,5 тысячи вложений от порядка пяти тысяч отправителей", — говорится в заявлении.

О содержании писем пока не сообщается.