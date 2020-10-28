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Сайт предвыборного штаба Трампа взломали

Сайт предвыборного штаба Трампа взломали Хакеры атаковали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа.
Другие страны
28 октября 2020 г. 06:54
Сайт предвыборного штаба Трампа взломали

Хакеры атаковали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь избирательной кампании главы государства Тим Мертау.

П его словам, сайт избирательного штаба политика был взломан вечером во вторник, 27 октября.

"Мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Взломщики не получили доступа к конфиденциальным данным, так как они не хранятся на сайте", - написал Мертау.

Он отметил, что работа сайта уже восстановлена.

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Версия на азербайджанском языке Trampın seçkiqabağı kampaniyasının saytına haker hücumu olub

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