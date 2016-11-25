Сайт Еврокомиссии подвергся масштабной кибератаке

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Интернет-сайт Европейской комиссии подвергся в четверг масштабной кибернетической атаке.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Он не уточнил, откуда она была направлена.

"Была совершена кибернетическая атака большого масштаба, которую удалось блокировать. Утечки информации не произошло", - сообщил он.

Речь идет о DDoS-атаке, суть которой заключается в перегрузке информационных сервисов одновременными многочисленными автоматическими запросами, что может привести к серьезным сбоям в работе системы. Еврокомиссия утверждает, что весь ущерб ограничился замедлением работы ряда интернет-сервисов.

В четверг в Брюсселе проходил плановый саммит ЕС-Украина, итоговая пресс-конференция которого транслировалась через единую систему интернет-вещания институтов ЕС.