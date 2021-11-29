О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сайт ЦИК Кыргызстана был подвергнут хакерским атакам с 20 стран мира

Сайт ЦИК Кыргызстана был подвергнут хакерским атакам с 20 стран мира Секретарь Совета безопасности, руководитель штаба по проведению парламентских выборов Марат Иманкулов заявил на брифинге, что сайт Центризбиркома был подвергнут хакерским атакам с 20 стран мира, передает Report со ссылкой на Kabar.
Другие страны
29 ноября 2021 г. 08:58
Сайт ЦИК Кыргызстана был подвергнут хакерским атакам с 20 стран мира

Секретарь Совета безопасности, руководитель штаба по проведению парламентских выборов Марат Иманкулов заявил на брифинге, что сайт Центризбиркома был подвергнут хакерским атакам с 20 стран мира, передает Report со ссылкой на Kabar.

«Заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков и я проверили сервер ЦИК. Тогда эксперты заявили, что была атака. В прошлом году были подобные попытки, но на экране было видно, что они блокируют хакерскую атаку. Эксперт заявил, что они не дали взломать сайт», - сказал Иманкулов.

Он добавил, что они никому не позволят фальсифицировать результаты выборов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Ильхам Алиев: Отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
Ильхам Алиев: Отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
29 ноября 2021 г. 00:10
Президент Азербайджана: Мы придаем огромное значение связям с Ираном
Президент Азербайджана: Мы придаем огромное значение связям с Ираном
28 ноября 2021 г. 23:40
Раиси: В отношении карабахского вопроса позиция Ирана была прозрачной и однозначной
Раиси: В отношении карабахского вопроса позиция Ирана была прозрачной и однозначной
28 ноября 2021 г. 23:29
Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
28 ноября 2021 г. 21:40
Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана
Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана
28 ноября 2021 г. 21:20
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви
28 ноября 2021 г. 19:11
Эрдоган: Придаем большое значение Зангезурскому коридору
Эрдоган: Придаем большое значение Зангезурскому коридору
28 ноября 2021 г. 18:50
Президент Пакистана поздравил Азербайджан
Президент Пакистана поздравил Азербайджан
28 ноября 2021 г. 16:18
В Ашхабаде дан официальный обед в честь участников XV Саммита ОЭС
В Ашхабаде дан официальный обед в честь участников XV Саммита ОЭС
28 ноября 2021 г. 15:29
Ашхабадская декларация: Освобождение оккупированных территорий Азербайджана приведет к прочному миру и экономическому прогрессу
Ашхабадская декларация: Освобождение оккупированных территорий Азербайджана приведет к прочному миру и экономическому прогрессу
28 ноября 2021 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi