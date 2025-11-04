Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Садыр Жапаров раскритиковал деятельность министра энергетики

    • 04 ноября, 2025
    • 11:04
    Садыр Жапаров раскритиковал деятельность министра энергетики

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров раскритиковал деятельность министра энергетики страны Таалайбека Ибраева за введение безлимитных тарифов на электричество.

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Аската Алагозова.

    Жапаров отметил, что подобные инициативы в условиях дефицита электроэнергии недопустимы и могут привести к социальному разделению в обществе.

    Кыргызский лидер поручил немедленно прекратить применение данного тарифа и принять меры для обеспечения справедливого и равного доступа граждан к электроэнергии в зимний период.

    Национальная электрическая сеть Кыргызстана (НЭСК) 1 ноября 2025 года сообщила о введении временных ограничений мощности потребления электроэнергии в утренние и вечерние часы пик с 5 до 3 киловатт. После этого в организации заявили, что граждане при желании смогут перейти на безлимитный тариф, при котором стоимость киловатт-часа составляет 3,81 сома.

    Безлимитный тариф введен постановлением кабинета министров в 2022 году. Он предусматривает использование электроэнергии без ограничения потребления и мощности.

