Президент Кыргызстана Садыр Жапаров раскритиковал деятельность министра энергетики страны Таалайбека Ибраева за введение безлимитных тарифов на электричество.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Аската Алагозова.

Жапаров отметил, что подобные инициативы в условиях дефицита электроэнергии недопустимы и могут привести к социальному разделению в обществе.

Кыргызский лидер поручил немедленно прекратить применение данного тарифа и принять меры для обеспечения справедливого и равного доступа граждан к электроэнергии в зимний период.

Национальная электрическая сеть Кыргызстана (НЭСК) 1 ноября 2025 года сообщила о введении временных ограничений мощности потребления электроэнергии в утренние и вечерние часы пик с 5 до 3 киловатт. После этого в организации заявили, что граждане при желании смогут перейти на безлимитный тариф, при котором стоимость киловатт-часа составляет 3,81 сома.

Безлимитный тариф введен постановлением кабинета министров в 2022 году. Он предусматривает использование электроэнергии без ограничения потребления и мощности.