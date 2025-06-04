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Садыр Жапаров допустил возможность амнистии экс-президента Алмазбека Атамбаева

Садыр Жапаров допустил возможность амнистии экс-президента Алмазбека Атамбаева Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что может рассмотреть возможность амнистии бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, если он обратится с такой просьбой.
Другие страны
4 июня 2025 г. 08:43
Садыр Жапаров допустил возможность амнистии экс-президента Алмазбека Атамбаева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что может рассмотреть возможность амнистии бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, если он обратится с такой просьбой.

Как сообщает Report, в интервью агентству "Кабар" Жапаров отметил, что решение суда изменить невозможно, но он обладает правом на амнистию.

"Если поступит соответствующее заявление, могу рассмотреть возможность амнистии", - заявил он.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил Атамбаева к 11,5 года лишения свободы. Экс-президент признан виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в организации массовых беспорядков 7-8 августа 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке Sadır Japarov Almazbek Atambayevə amnistiya veriləcəyini güman edir

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