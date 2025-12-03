Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Садыр Жапаров 3-4 декабря совершит госвизит в Пакистан

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 10:00
    Садыр Жапаров 3-4 декабря совершит госвизит в Пакистан

    Президент Кыргызыстана Садыр Жапаров 3-4 декабря посетит Пакистан с государственным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип.

    Согласно информации, в рамках госвизита Жапаров проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом, президентом страны Асифом Али Зардари, спикером Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Сардаром Аязом Садиком и председателем сената (верхняя палата парламента) Юсуфом Резой Гелани.

    Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития отношений.

    В рамках госвизита также состоится кыргызско-пакистанский бизнес-форум.

    Последний официальный визит президента Кыргызстана в Пакистан состоялся в 2005 году.

    Qırğızıstan Prezidenti Pakistana dövlət səfəri edəcək
