Садыр Жапаров 3-4 декабря совершит госвизит в Пакистан

Президент Кыргызыстана Садыр Жапаров 3-4 декабря посетит Пакистан с государственным визитом.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип.

Согласно информации, в рамках госвизита Жапаров проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом, президентом страны Асифом Али Зардари, спикером Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Сардаром Аязом Садиком и председателем сената (верхняя палата парламента) Юсуфом Резой Гелани.

Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития отношений.

В рамках госвизита также состоится кыргызско-пакистанский бизнес-форум.

Последний официальный визит президента Кыргызстана в Пакистан состоялся в 2005 году.