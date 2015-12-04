Саакашвили: Власти очень боятся меня

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что лишение его грузинского гражданства связано с тем, что власти Грузии "очень боятся его", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Конечно, это политическое решение… Они очень боятся меня. Они боятся свободы слова… Когда они пришли к власти, они с самого начала говорили, что их цель - это посадить меня", - сказал Саакашвили в эфире "Радио Свобода".

В пятницу президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства в связи с получением им гражданства Украины. Согласно грузинским законам, гражданин страны автоматически теряет гражданство, если получает гражданство другого государства. Теперь Саакашвили не может быть председателем политической партии в Грузии.