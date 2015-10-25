Саакашвили: в Украине теневая экономика занимает 48%

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил о существовании в Украине параллельного теневого правительства, присваивающего себе прибыль огромного государственного сектора, и выстраивании теневых схем на уровне правительства, Report со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, после смены власти в 2014 году теневая экономика выросла с 32% до 48%.

"Я не говорил, что коррупцию возглавляет правительство, я говорил, что в Украине есть параллельное правительство, что теневые фигуры принимают решения. Что есть огромный государственный сектор, государственные предприятия, которые генерируют миллиарды долларов, но их прибыль не идет государству, а оседает в карманах теневой политической власти. И эта проблема никуда не исчезла… Я за радикальное изменение всей политики. За то, чтобы полностью изменить эту теневую систему", — заявил Саакашвили в интервью львовской газете "Высокий замок".

"После Революции достоинства (смена власти зимой 2013/2014) теневая экономика выросла с 32% до 48%. У нас было при Януковиче меньше теневой экономики, чем сейчас. Это катастрофа!" — заявил он и добавил, что "на уровне правительства выстроились новые теневые схемы".

Кроме того, Саакашвили уверен, что партия одного из лидеров сместившей Януковича оппозиции, нынешнего премьера Арсения Яценюка не принимает участия в местных выборах, поскольку не располагает достаточной поддержкой для победы.

"Я говорил с людьми в Одесской области, которые месяцами не могут добиться субсидии, и это их, мягко говоря, раздражает. Есть еще один момент: премьер-министр отказался идти на выборы. Этим косвенно признает, что у него нет народной поддержки. Они говорят, что внедрили реформы. Увеличение тарифов — не реформа. Это признание реалий, что денег в бюджете нет. Реформы — это немного другое", — сказал Саакашвили.