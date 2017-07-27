Саакашвили решил провести время со своими родственниками в США

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Баку. 27 июль. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала CNN, что считает необходимым провести время с семьей, у членов которой американское гражданство.

"Сейчас время побыть с семьей, они граждане США", — сказал Саакашвили в интервью телеканалу на замечание журналистки о том, что он теперь "человек без страны".

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

По оценке Саакашвили, лишение его украинского гражданства стало частью кампании властей в Киеве по устранению "политических конкурентов".