Саакашвили рассказал о готовности европейских стран предоставить ему гражданство

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Несколько европейских стран готовы предоставить мне свое гражданство, однако от предложения я отказался и собираюсь возвращаться на Украину.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Facebook экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

"Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября на Украину. Многие не советуют мне этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, без дела я здесь не останусь. Но я помню, как в свое время олигарх Иванишвили возбудил против меня уголовные дела, чтобы я не смог участвовать в грузинской политике. Точно так же Порошенко издал свой указ и угрожает вернуть меня в Грузию. До встречи на украинско-польской границе", - заявил Саакашвили.