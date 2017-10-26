 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саакашвили призвал собраться на новую акцию у Верховной Рады Украины

    Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили: Приходите 29 октября к 12:00 на вече Украина будущего© E-news.su

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации, лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призвал своих сторонников вновь собраться на акцию, сообщает Report.

    "Приходите 29 октября к 12:00 на вече "Украина будущего", - написал он  в Facebook.

    Отметим, что в ходе первого митинга у здания украинского парламента 25 октября М.Саакашвили пообещал, что подобные собрания будут проходить каждый день - до 7 ноября, когда начнется очередная сессионная неделя парламента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi