Саакашвили призвал собраться на новую акцию у Верховной Рады Украины

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации, лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призвал своих сторонников вновь собраться на акцию, сообщает Report.

"Приходите 29 октября к 12:00 на вече "Украина будущего", - написал он в Facebook.

Отметим, что в ходе первого митинга у здания украинского парламента 25 октября М.Саакашвили пообещал, что подобные собрания будут проходить каждый день - до 7 ноября, когда начнется очередная сессионная неделя парламента.