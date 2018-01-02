 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саакашвили призвал киевлян выйти на акции протеста к зданиям МВД и СБУ

    На своей странице в Facebook он призвал всех неравнодушных присоединиться к акции протеста, в которой сам при этом принять участия не сможет

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал киевлян прийти к зданиям МВД и СБУ и "требовать справедливости" в деле об убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    На своей странице в Facebook он призвал "всех неравнодушных" присоединиться к акции протеста, в которой сам при этом принять участия не сможет.

    "Завтра возмущенные граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами - но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья", - написал он.

    По словам Саакашвили, он не будет присутствовать, чтобы его не обвинили в том, что он использует смерть И.Ноздровской для собственной политической выгоды.

    Отметим, что об исчезновении женщины стало известно за несколько дней до Нового года. Первого января об обнаружении ее тела в одной из рек в Киевской области сообщил глава профсоюза МВД Илья Кива.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi