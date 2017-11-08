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    Саакашвили предложил провести шествие в поддержку инициации импичмента президента Украины

    Если они ничего не принимают, тогда народ Украины сам решит, кому объявлять импичмент, кого уволить и когда провести новые выборы

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили намерен инициировать марш в центре Киева 12 ноября, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    М.Саакашвили предложил собраться на Михайловской площади Киева и шествием поддержать закон об Антикорруционном суде и начало процесса импичмента президента Украины.

    Наряду с этим он также предложил начать процесс "народного импичмента" 3 декабря в том случае, если власти не примут указанные законы.

    "Если они ничего не принимают, тогда народ Украины сам решит, кому объявлять импичмент, кого уволить и когда провести новые выборы", - указал М.Саакашвили.

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