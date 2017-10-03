Саакашвили попросил политического убежища в Украине

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, лидер политической партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил его адвокат Маркиян Галабала.

"Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище - это бытовое название этого статуса", - заявил М.Галабала.

По его словам, соответствующее заявление было отправлено в управление Государственной миграционной службы (ГМС) Украины во Львовской области 11 сентября.

"ГМС пока не ответила на прошение. По закону, ответ должен быть получен в течение суток", - добавил адвокат.