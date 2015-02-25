Саакашвили попробует договориться в США о поставках оружия Украине

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ «Начал встречи в конгрессе США с автора «Списка Магнитского» сенатора Кардина, впереди встречи с представителями комитетов сената и палаты представителей, с другими политическими лидерами. Тема – увеличить законодательный нажим с целью предоставления Украине оборонительных вооружений», – написал на своей странице в Facebook Саакашвили.

«Столько законодателей сразу никогда еще не соглашалось на встречу, даже тогда, когда я был президентом [Грузии]. 34 встречи за 3 дня – по моим стандартам, – перегруженный график», – добавил он.

Report со ссылкой РБК напоминает, что в середине февраля Саакашвили был назначен внештатным советником президента Украины и главой Совещательного международного совета реформ. В этой должности бывший президент Грузии занимается вопросами поставок западных вооружений.

«Сейчас самое важное – это помочь Украине оружием. В течение нескольких следующих дней я буду координировать это», – говорил он в эфире Espreso TV.

Госсекретарь США Джон Керри 21 февраля заявил, что Барак Обама в ближайшие несколько дней примет решение по поставкам на Украину оружия.