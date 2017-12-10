Саакашвили подал в суд на генпрокурора Украины

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, задержанный в рамках дела о содействии преступным организациям, подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости

"Саакашвили подал в суд на Луценко. Адвокат говорит, что генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия", — говорится в сообщении.

Как отмечается, защита Саакашвили намерена настаивать в суде на полном освобождении политика.

Ранее Генпрокуратура Украины обнародовала аудиозапись, предположительно, разговора бизнесмена Сергея Курченко и Саакашвили, в которой собеседники договариваются о сотрудничестве. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал эти обвинения ложными.