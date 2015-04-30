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    Саакашвили отказался от гражданства Украины и поста вице-премьера

    У Грузии большое будущее, это будущее я буду строить со своим народом

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, советник президента Украины Михаил Саакашвили заявил, что отказался от предложения киевских властей занять высокий пост в правительстве Украины ради сохранения грузинского гражданства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Конечно, я вернусь в Грузию, чтобы помочь моему народу. Моя карьера принадлежит моему народу", - заявил он.

    При этом Саакашвили отметил, что украинское руководство предложило ему должность вице-премьера.

    "Это было бы для меня большой честью. В этом случае мне пришлось бы принять украинское гражданство и отказаться от грузинского гражданства. Но я этого не сделал. Потому что верю, что у моей страны, у Грузии, большое будущее. Я это будущее буду строить со своим народом", - сказал политик.

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