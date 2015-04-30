Саакашвили отказался от гражданства Украины и поста вице-премьера

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, советник президента Украины Михаил Саакашвили заявил, что отказался от предложения киевских властей занять высокий пост в правительстве Украины ради сохранения грузинского гражданства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Конечно, я вернусь в Грузию, чтобы помочь моему народу. Моя карьера принадлежит моему народу", - заявил он.

При этом Саакашвили отметил, что украинское руководство предложило ему должность вице-премьера.

"Это было бы для меня большой честью. В этом случае мне пришлось бы принять украинское гражданство и отказаться от грузинского гражданства. Но я этого не сделал. Потому что верю, что у моей страны, у Грузии, большое будущее. Я это будущее буду строить со своим народом", - сказал политик.