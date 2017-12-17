Саакашвили опроверг сообщения о письме к Порошенко

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы направил письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложением пойти на компромисс.

Как передает Report, об этом он сообщил интернет-изданию «страна.ua».

«Я их буду атаковать больше, чем когда-либо», — заявил Саакашвили в ответ на просьбу прокомментировать слухи о его примирении с Порошенко.

При этом политик заявил, что готов к переговорам с властями.

«Они хотят меня депортировать, они дождутся новогодних праздников, они всячески намекают, посылают... Вместо того, чтобы разговаривать... Мы не враги, у нас есть только внешний враг. Не надо меня выталкивать, давайте разговаривать!» — сказал экс-губернатор.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Саакашвили направил Порошенко письмо с предложением помириться.