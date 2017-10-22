Саакашвили обвинил Порошенко в организации похищения его соратников

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в организации похищения троих его соратников.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Моего друга, военного, героя войны на Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко», — утверждает Михаил Саакашвили.

Политик также заявил, что троих его соратников выслали в Грузию на самолете Нацгвардии Украины в сопровождении спецназа. Как пояснил Михаил Саакашвили, похищенным надели мешки на голову.