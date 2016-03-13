Саакашвили обвинил госчиновников в препятствовании его деятельности

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что премьер Украины Арсений Яценюк, глава госфискальной службы Роман Насиров и бизнесмен Игорь Коломойский препятствуют его работе по борьбе с коррупцией и очищению политического класса в стране.

"В Одессе усиливается всестороннее противостояние Яценюка и его команды, включая главу ГФС Насирова, одному из наших главных проектов "Открытое таможенное пространство", теперь к этому противостоянию активно подключились и городские власти", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Саакашвили отметил, что в связи с этим на следующей неделе он будет вынужден "безвыездно находиться в Одессе, чтобы защитить возможность создания такой таможни, которая будет исключать любую возможность коррупции и отстоять право граждан проходить таможенный контроль быстро и в человеческих условиях".

Он также отметил, что его команда была вынуждена перенести форумы движения "За очищение", которые должны были состояться 15 и 16 марта в Днепропетровске и Запорожье, на 20 и 21 марта из-за якобы вмешательства экс-губернатора Днепропетровской области Коломойского, "который делает все возможное для того, чтобы не удалось встретиться с гражданами в этих городах", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".