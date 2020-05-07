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Саакашвили назначен на новую должность в Украине

​Саакашвили назначен на новую должность в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. 

Об этом передает грузинское бюро Report.

Соответствующий указ лидер Украины подписал 7 мая.

Ранее сообщалось, что Саакашвили согласился на предложение главы Украины Владимира Зеленского стать заместителем премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. В свою очередь Грузия заявила, что отзовет своего посла из Киева в случае, если экс-президент займет должность в правительстве Украины.

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