​Саакашвили назначен на новую должность в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Об этом передает грузинское бюро Report.

Соответствующий указ лидер Украины подписал 7 мая.

Ранее сообщалось, что Саакашвили согласился на предложение главы Украины Владимира Зеленского стать заместителем премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. В свою очередь Грузия заявила, что отзовет своего посла из Киева в случае, если экс-президент займет должность в правительстве Украины.