​Саакашвили назначен главой Международного совета реформ Украины

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко создал Совещательный международный совет реформ и назначил его главой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Мы достаточно долго думали, как лучше использовать знания, опыт и уникальные ноу-хау Михаила Саакашвили. В Грузии он смог фактически реформировать все сферы экономической, политической и общественной жизни. Тот путь, который мы начали в прошлом году с Революции Достоинства, наши соседи проложили и проверили. И они готовы делиться с нами своим опытом. До недавнего времени Михаил был, по сути, внештатным консультантом по вопросам реформ. И сегодня, наконец, он получит официальный статус", - сказал Порошенко.

Как сообщается, Совещательный международный совет реформ - консультативный орган, основной задачей которого является наработка предложений и рекомендаций по осуществлению и внедрению в Украине реформ на основе лучшего международного опыта. Совет будет привлекать иностранных экспертов к реформированию украинского законодательства, а также повышать уровень международной поддержки Украины.

"Михаил станет представителем Украины за рубежом и, одновременно, представителем международного сообщества в Украине. Мы уверены, что именно он сможет наладить двустороннюю коммуникацию между Украиной и миром по вопросам реформ - привлечь лучший иностранный опыт и достойно представлять нашу работу за рубежом",- отметил Президент Украины.

Со своей стороны Михаил Саакашвили поблагодарил за доверие и отметил, что на Украину сейчас смотрит весь континент и много чего в мире будет зависеть от украинских реформ. "Мы не победим, если не построим сегодня новую Украину и не воплотим в жизнь новые реформы. Это погоня во времени. Если новая Украина осуществится, то Грузия будет свободной", - подчеркнул Саакашвили.

Положение и состав совета будет определять ее председатель. Международный совещательный совет реформ будет работать в тесной связке с Национальным советом реформ, а ее глава станет членом Нацсовета.

Как отмечается, для работы на новой должности Саакашвили не нужно украинское гражданство, он останется гражданином Грузии.

Напомним, Порошенко также назначил Саакашвили своим внештатным советником.