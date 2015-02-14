​Саакашвили назначен главой Международного совета реформ Украины

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко создал Совещательный международный совет реформ и назначил его главой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"Мы достаточно долго думали, как лучше использовать знания, опыт и уникальные ноу-хау Михаила Саакашвили. В Грузии он смог фактически реформировать все сферы экономической, политической и общественной жизни. Тот путь, который мы начали в прошлом году с Революции Достоинства, наши соседи проложили и проверили. И они готовы делиться с нами своим опытом. До недавнего времени Михаил был, по сути, внештатным консультантом по вопросам реформ. И сегодня, наконец, он получит официальный статус", - сказал Порошенко.
Как сообщается, Совещательный международный совет реформ - консультативный орган, основной задачей которого является наработка предложений и рекомендаций по осуществлению и внедрению в Украине реформ на основе лучшего международного опыта. Совет будет привлекать иностранных экспертов к реформированию украинского законодательства, а также повышать уровень международной поддержки Украины.
"Михаил станет представителем Украины за рубежом и, одновременно, представителем международного сообщества в Украине. Мы уверены, что именно он сможет наладить двустороннюю коммуникацию между Украиной и миром по вопросам реформ - привлечь лучший иностранный опыт и достойно представлять нашу работу за рубежом",- отметил Президент Украины.
Со своей стороны Михаил Саакашвили поблагодарил за доверие и отметил, что на Украину сейчас смотрит весь континент и много чего в мире будет зависеть от украинских реформ. "Мы не победим, если не построим сегодня новую Украину и не воплотим в жизнь новые реформы. Это погоня во времени. Если новая Украина осуществится, то Грузия будет свободной", - подчеркнул Саакашвили.
Положение и состав совета будет определять ее председатель. Международный совещательный совет реформ будет работать в тесной связке с Национальным советом реформ, а ее глава станет членом Нацсовета.
Как отмечается, для работы на новой должности Саакашвили не нужно украинское гражданство, он останется гражданином Грузии.
Напомним, Порошенко также назначил Саакашвили своим внештатным советником.
News DepartmentАвтор новости
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