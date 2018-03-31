Саакашвили намерен вернуться в Украину

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готовится к возвращению в Украину, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я готовлюсь к возвращению в Украину, украинские студенты должны готовиться к возвращению в Украину", - сообщил М.Саакашвили в эфире украинского телеканала NewsOne.

По его словам, он сейчас много ездит по Европе и встречается с "разными людьми".

"У нас на ближайшие дни запланирован целый ряд встреч. Через пару дней я встречаюсь с одной большой группой украинцев, которые учатся в туристических институтах Европы. Мы собираем студентов с нескольких учебных учреждений туризма по всей Европе, в одно место мы их свозим с помощью украинской диаспоры и мы с ними устраиваем семинар по перспективам туризма в Украине. У меня есть большой опыт, потому что в Грузии мы начали меньше чем со 100 тысячами туристов, а закончили миллионами", - подчеркнул экс-президент Грузии.

Напомним, что в конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку, как сообщалось, при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно судимости в Грузии. Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу.