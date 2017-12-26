Саакашвили намерен подать в ЕСПЧ на СБУ за "похищение"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили намерен подать иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его "похищение" сотрудниками Службы безопасности Украины, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В своем заявлении перед допросом в СБУ на брифинге он напомнил, что Печерский районный суд при рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения подтвердил, что сотрудники СБУ, которые проводили задержание, "уголовно наказуемые преступники".

"Они выкрали меня из дома, применили насилие не по отношению ко мне, но и к группе людей, без единого документа, который бы давал им право это делать", - указал М. Саакашвили.

При этом адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил, что М. Саакашвили сегодня не пойдет на допрос в СБУ.

Экс-президент Грузии проходит по делу о содействии участникам преступных организаций, а также организации акций, направленных на свержение государственной власти.