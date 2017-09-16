Саакашвили намерен добиться возможности выступить в Верховной Раде Украины

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Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который незаконно пересек польско-украинскую границу, намерен 19 cентября добиться предоставления ему возможности выступить в Верховной Раде Украины, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным издания "Страна", 19 сентября лидер движения "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, который прорвался в Украину, намерен провести масштабный митинг около Верховной рады. Перед парламентом пройдет митинг с требованием предоставить Михаилу Саакашвили право выступить перед депутатами.

По данным издания, настроение у него решительное, дальнейшие действия будут зависеть от ситуации.

10 сентября, Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины.