С затонувшей близ Сицилии яхты подняли тела банкира Блумера и его жены

Итальянские спасатели извлекли с затонувшей у берегов острова Сицилия яхты тело председателя совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера и его супруги Джуди.

Итальянские спасатели извлекли с затонувшей у берегов острова Сицилия яхты тело председателя совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера и его супруги Джуди.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

"Опознаны тела Джонатана Блумера и его жены Джуди Блумер", - информирует телеканал.

Всего, по данным телеканала, найти удалось пять тел. Ранее подтвердили обнаружение тел адвоката Кристофера Морвилло и его супруги Неды. Накануне сообщалось, что опознали тело британского предпринимателя Майка Линча.

Кроме того, европейские СМИ ранее сообщали, что спасатели также извлекли тело 18-летней дочери Линча Ханны. Однако британские СМИ пишут, что дочь Линча по-прежнему считается пропавшей без вести, ее поиски, по-видимому, продолжаются.

Парусное судно Bayesian под флагом Великобритании, на борту которого находились 22 человека (12 гостей и 10 членов экипажа), затонуло утром 19 августа недалеко от Палермо. Предположительно, это произошло из-за урагана. Береговой охране удалось спасти 15 пассажиров, в том числе годовалого ребенка, которого доставили в больницу. Затонувшее судно находится на глубине 49 м на расстоянии около 800 м от берега.