Сьрра-Леоне объявила о прекращении эпидемии Эболы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Власти Сьерра-Леоне объявили о прекращении эпидемии смертельной лихорадки Эбола, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

Теперь в стране начинается 90-дневный период, когда медики будут наблюдать за ситуацией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила, что территория Сьерры-Леоне может быть объявлена свободной от Эболы 7 ноября, если там не будет зафиксировано новых случаев заражения этой болезнью.

ВОЗ считает, что о прекращении эпидемии вируса Эболы в стране может быть объявлено спустя 42 дня после выздоровления последнего пациента, зараженного смертельной болезнью. Этот срок в два раза больше инкубационного периода вируса.