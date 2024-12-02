О нас

S&P: Худшее для промпроизводства во Франции еще впереди

S&P: Худшее для промпроизводства во Франции еще впереди Производственный сектор Франции в ноябре столкнулся с самым резким падением новых заказов со времени первой волны пандемии COVID-19 в 2020 году на фоне ослабления спроса как на внутреннем, так и на международном уровне.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 14:49
S&P: Худшее для промпроизводства во Франции еще впереди

Производственный сектор Франции в ноябре столкнулся с самым резким падением новых заказов со времени первой волны пандемии COVID-19 в 2020 году на фоне ослабления спроса как на внутреннем, так и на международном уровне.

Об этом передает Report со ссылкой на опубликованное исследование S&P Global.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Франции HCOB упал до 43,1 в ноябре с 44,5 в октябре, что стало двадцать вторым месяцем подряд ниже порогового значения 50,0, указывающего на сокращение.

Подиндекс новых заказов составил 35,9, что говорит о том, что худшее для промышленного производства еще впереди.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
26 ноября 2024 г. 20:19
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
28 ноября 2024 г. 04:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi