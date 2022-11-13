С начала года в Великобританию через Ла-Манш прибыло свыше 40 тыс. мигрантов

С начала 2022 года в Великобританию через пролив Ла-Манш прибыли более 40 тысяч мигрантов.

С начала 2022 года в Великобританию через пролив Ла-Манш прибыли более 40 тысяч мигрантов.

Как передает Report , об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Министерства обороны Соединенного Королевства.

"По данным Минобороны, в субботу (12 ноября - ред.) на 22 лодках переправились в общей сложности 972 человека, в результате чего общее количество совершивших путешествие в 2022 году достигло 40 885 человек", — говорится в сообщении британского телеканала. При этом стало известно, что самое большое количество ежемесячных нарушений границ за всю историю наблюдений было зафиксировано 22 августа 2022 года — пролив пересекли 1295 человек на 27 лодках.

"В последние несколько лет резко увеличилось количество людей, прибывающих в Великобританию на небольших лодках из Франции, — рассказали в Sky News. — По официальным данным, в 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, затем 1843 случая в 2019 году и 8466 случаев в 2020 году".

Отмечается, что нелегальных мигрантов в Великобритании привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и высокие финансовые пособия.