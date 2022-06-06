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С начала года свыше 800 гражданам РФ отказано во въезде в Финляндию

С начала года свыше 800 гражданам РФ отказано во въезде в Финляндию Пограничная охрана Финляндии с начала года отказала в пересечении финско-российской границы 818 гражданам России и других стран.
Другие страны
6 июня 2022 г. 13:07

Пограничная охрана Финляндии с начала года отказала в пересечении финско-российской границы 818 гражданам России и других стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные погранслужбы.

"В январе и феврале въехать в страну не смогли несколько десятков человек. После 24 февраля это число стало расти: в марте уже почти 150 человек не пропустили в Финляндию на юго-восточной границе, а в апреле и мае пограничники отказали во въезде почти 600 путешественникам", - отмечается в сообщении.

Общее количество пересечений юго-восточной границы Финляндии составляет примерно 18 тыс. в месяц, что не превышает и десятой части от уровня, существовавшего до пандемии.

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