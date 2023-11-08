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С начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке погибло 92 сотрудника ООН

С начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке погибло 92 сотрудника ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 92 сотрудника всемирной организации погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
Другие страны
8 ноября 2023 г. 19:28
С начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке погибло 92 сотрудника ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 92 сотрудника всемирной организации погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Вы можете себе представить, что значит управлять организацией, которая потеряла 92 коллег на месте конфликта в секторе Газа? Это, должен вам сказать, очень сложно", - сказал А.Гутерриш.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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