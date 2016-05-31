С момента терактов 11 сентября 2001 года США потеряли более 5000 солдат

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Боевые потери США, начиная с 11 сентября 2001 года, - дня террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке - составили более 5000 человек.

Как передает Report, такую цифру привел председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил страны генерал Джозеф Данфорд на церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище в понедельник.

"5 тыс. были убиты в бою, начиная с 11 сентября 2001 года", - сказал он.

Данфорд отметил, что всего со дня основания страны свою жизнь за нее отдали более 1 млн. человек.

В частности, 100 тыс. солдат погибли в Первую мировую войну, 400 тыс. - во Вторую мировую войну. Еще 40 тыс. американцев были убиты во время конфликта на Корейском полуострове. Потери в ходе Вьетнамской войны составили 58 тыс. человек.

"Все это сыновья, дочери, братья и сестры, хорошие друзья. В этот список входят дети, которые выросли без матерей и отцов, это те, чьи жизни были разрушены, а надежды и мечты никогда не воплотятся", - добавил председатель КНШ.

По его словам, тысячи американцев сейчас несут службы, многие из них "подвергаются риску".



