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С авианосца США в Красное море упал второй истребитель

С авианосца США в Красное море упал второй истребитель Еще один истребитель, находившийся на борту американского авианосца USS Harry S. Truman, упал в Красное море.
Другие страны
7 мая 2025 г. 08:58
С авианосца США в Красное море упал второй истребитель

Еще один истребитель, находившийся на борту американского авианосца USS Harry S. Truman, упал в Красное море.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность системы аэрофинишеров на авианосце. Пилот и стрелок F/A-18 катапультировались. Они получили незначительные травмы, их жизни ничто не угрожает.

Это уже второй случай потери американского истребителя в Красном море за последнее время. В конце апреля ВМС США сообщили, что истребитель F/A-18E упал в воду во время буксировки. По сведениям CNN, причиной падения стала атака йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

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