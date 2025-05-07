С авианосца США в Красное море упал второй истребитель

Еще один истребитель, находившийся на борту американского авианосца USS Harry S. Truman, упал в Красное море.

Еще один истребитель, находившийся на борту американского авианосца USS Harry S. Truman, упал в Красное море.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность системы аэрофинишеров на авианосце. Пилот и стрелок F/A-18 катапультировались. Они получили незначительные травмы, их жизни ничто не угрожает.

Это уже второй случай потери американского истребителя в Красном море за последнее время. В конце апреля ВМС США сообщили, что истребитель F/A-18E упал в воду во время буксировки. По сведениям CNN, причиной падения стала атака йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".