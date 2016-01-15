​С 2014 года в США арестованы около 65 человек за связи с ИГИЛ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) с 2014 года арестовали 65 человек за связь с террористами экстремистской группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении Белого дома.

"С 2014 года минюст и ФБР арестовали приблизительно 65 человек за связь с ИГИЛ, - отмечается в заявлении. - Только в 2015 году министерство финансов и госдепартамент наложили санкции в отношении более чем 30 связанных с ИГИЛ руководителей (финансовых организаций), финансистов, координаторов иностранных террористов, организаций, что помогло изолировать боевиков от международной финансовой системы".

Вашингтон также "работает в тесном сотрудничестве с иракскими властями, чтобы гарантировать, что приблизительно 90 филиалов банков, находящихся на подконтрольной ИГИЛ территории в Ираке, полностью изолированы от иракских и международных финансовых систем".

В Белом доме также подчеркнули, что США оказали общую гуманитарную помощь Сирии и Ираку на сумму в $5,1 млрд.